【有片】《The Penthouse 2》金素妍吞手機卡也是現場加戲！李智雅堅稱結尾人物「確實是沈秀蓮」

《The Penthouse 2》雖然已經結束了，但話題仍然不斷，尤其是對劇中未解的疑惑和第三季劇情的暢想，都讓人忍不住討論！

4月3日播出的《The Penthouse 2》特別篇里，金素妍分享了拍攝名場面「吞手機卡」時的故事，原來劇本里原本並沒有這一幕，是導演臨時加進去的！金素妍說：「劇本里寫的是丟進馬桶用水沖走，導演說準備了手機卡模樣的口香糖，讓我假裝吃下去，結果拍攝時沒有準備好這個道具，我只好把真的手機卡放進嘴裡，假裝嚼碎它。 」



（圖：Youtube@SBS Drama）

申恩慶說當時看到這場戲也很震驚：「只聽人說過神賜的演技，原來還有神賜的導演。 」



（圖：Youtube@SBS Drama）

真的要同時有極具創意的導演和願意實踐的演員，才能成就這樣的經典戲份啊：



此外，第二季結尾進入頂樓的女人究竟是沈秀蓮還是羅愛嬌也引起不少觀眾猜測，因為根據前邊的劇情可以知道，沈秀蓮是右利手、羅愛嬌是左利手，而這個女人在頂樓裡喝咖啡時、接羅根李電話時都是用的左手，令觀眾驚呼：「難道秀蓮真的在第一季就死了，第二季從始至終都是羅愛嬌？」



（圖：SBS《The Penthouse 2》截圖@Viu）



（圖：SBS《The Penthouse 2》截圖@Viu）

但是，演員李智雅很肯定地表示自己演的角色確實是秀蓮：「沈秀蓮以羅愛嬌的身份生活了一段時間，也許在原本的沈秀蓮里加入了羅愛嬌的氣質。 原本已經結束的復仇，隨著羅根李在眼前死掉而重新開始。 希望（第三季）會有更加徹底的復仇，我感覺還不夠痛快。 」



（圖：Youtube@SBS Drama）

《The Penthouse》第三季將在6月開播，失去羅根李的秀蓮會對朱丹泰做出怎樣的復仇，讓人超級期待啊！



（封圖：SBS《The Penthouse 2》截圖@Viu）

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