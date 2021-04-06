【有片】《The Penthouse 2》金素妍吞手机卡也是现场加戏！李智雅坚称结尾人物「确实是沈秀莲」

《The Penthouse 2》虽然已经结束了，但话题仍然不断，尤其是对剧中未解的疑惑和第三季剧情的畅想，都让人忍不住讨论！

4月3日播出的《The Penthouse 2》特别篇里，金素妍分享了拍摄名场面「吞手机卡」时的故事，原来剧本里原本并没有这一幕，是导演临时加进去的！金素妍说：「剧本里写的是丢进马桶用水冲走，导演说准备了手机卡模样的口香糖，让我假装吃下去，结果拍摄时没有准备好这个道具，我只好把真的手机卡放进嘴里，假装嚼碎它。 」



（图：Youtube@SBS Drama）

申恩庆说当时看到这场戏也很震惊：「只听人说过神赐的演技，原来还有神赐的导演。 」



（图：Youtube@SBS Drama）

真的要同时有极具创意的导演和愿意实践的演员，才能成就这样的经典戏份啊：



此外，第二季结尾进入顶楼的女人究竟是沈秀莲还是罗爱娇也引起不少观众猜测，因为根据前边的剧情可以知道，沈秀莲是右利手、罗爱娇是左利手，而这个女人在顶楼里喝咖啡时、接罗根李电话时都是用的左手，令观众惊呼：「难道秀莲真的在第一季就死了，第二季从始至终都是罗爱娇？」



（图：SBS《The Penthouse 2》截图@Viu）



（图：SBS《The Penthouse 2》截图@Viu）

但是，演员李智雅很肯定地表示自己演的角色确实是秀莲：「沈秀莲以罗爱娇的身份生活了一段时间，也许在原本的沈秀莲里加入了罗爱娇的气质。 原本已经结束的复仇，随著罗根李在眼前死掉而重新开始。 希望（第三季）会有更加彻底的复仇，我感觉还不够痛快。 」



（图：Youtube@SBS Drama）

《The Penthouse》第三季将在6月开播，失去罗根李的秀莲会对朱丹泰做出怎样的复仇，让人超级期待啊！



（封图：SBS《The Penthouse 2》截图@Viu）

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