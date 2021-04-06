宋慧喬&張基龍新劇《現正分手中》陣容越來越華麗！Girl's Day Yura也加入

這部劇的期待值又提升了～！主演們都是小編的愛啊。（預計下半年播出的黃金陣容）

最新消息，由宋慧喬與張基龍主演的 SBS 新劇《現正分手中》在確定四位主演（＋金柱憲、崔嬉序）後，緊接著又一位高顏值的演員加入，那就是人氣女團 Girl's Day 的成員 Yura，高挑絕美又有活力的形象，為這部劇加分了不少。



《現正分手中》以時尚界為中心展開，描述寫起來是「離別」但讀起來是「愛情」，夾雜著酸甜苦辣的離別故事。



▲宋慧喬飾演時尚公司設計組組長「河英恩」，冷靜、聰明的現實主義者；張基龍飾演時尚攝影師「尹在國」，帥氣、幽默、崇尚自由戀愛的不婚主義者。（主人物簡介）



▲Yura 加入後，在劇中飾演擁有高人氣的網紅「慧琳」，出眾的外型和努力派的性格，專業且徹底的自我管理，是女性們最想成為的對象。（圖：Awesome娛樂@official）



*圖：yura_936@IG

本劇由《浪漫醫生金師傅2》李吉福導演與《Misty》諸仁作家合作打造，預計在今年下半播出。

*圖：kyo1122@IG／tvN《請輸入檢索詞WWW》@official／yura_936@IG

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