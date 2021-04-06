【有片】劉在錫差點退出行業、去酒吧當服務生，多虧朴修弘等人勸他回來

最近因為朴修弘和親哥哥的財產糾紛問題引起關注，很多人陸續提起朴修弘往日幫助身邊人的美談，其中就有挽回現在的「國民MC」劉在錫一事。

2017年播出的KBS節目《Happy Together 3》請來了朴修弘、金勇萬、池錫辰、金水龍、孫憲秀，劉在錫表示能有現在的自己，全是因為有這些好朋友在。

金勇萬說，劉在錫在新人時期不太順利，出演KBS時曾經連續NG了4次，結果被節目組趕出來，令他產生心理陰影，很久都沒能走出低潮期。 而這時向劉在錫伸出援手的，就是當時人氣正盛的朴修弘。



劉在錫說：「初創期時工作非常不順利，真的很想辭職不幹了，在電視台上班6個月之後就沒再去過，轉而去啤酒屋做服務生。 這時有四個人來找我，才讓我有機會出演中秋特輯節目《Step by Step》，從而回到放送界。 」這四個人就是朴修弘、金勇萬、池錫辰和金水龍。



網友看到後紛紛感慨說朴修弘簡直是挖掘不到盡頭的美談製造機，感謝他讓大家能看到今天的劉在錫：



（圖：KBS《Happy Together 3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

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