宋慧乔&张基龙新剧《现正分手中》阵容越来越华丽！Girl's Day Yura也加入

这部剧的期待值又提升了～！主演们都是小编的爱啊。（预计下半年播出的黄金阵容）

最新消息，由宋慧乔与张基龙主演的 SBS 新剧《现正分手中》在确定四位主演（＋金柱宪、崔嬉序）后，紧接著又一位高颜值的演员加入，那就是人气女团 Girl's Day 的成员 Yura，高挑绝美又有活力的形象，为这部剧加分了不少。



《现正分手中》以时尚界为中心展开，描述写起来是「离别」但读起来是「爱情」，夹杂著酸甜苦辣的离别故事。



▲宋慧乔饰演时尚公司设计组组长「河英恩」，冷静、聪明的现实主义者；张基龙饰演时尚摄影师「尹在国」，帅气、幽默、崇尚自由恋爱的不婚主义者。（主人物简介）



▲Yura 加入后，在剧中饰演拥有高人气的网红「慧琳」，出众的外型和努力派的性格，专业且彻底的自我管理，是女性们最想成为的对象。（图：Awesome娱乐@official）



*图：yura_936@IG

本剧由《浪漫医生金师傅2》李吉福导演与《Misty》诸仁作家合作打造，预计在今年下半播出。

*图：kyo1122@IG／tvN《请输入检索词WWW》@official／yura_936@IG

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