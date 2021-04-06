《The Penthouse 2》片场是《机智的监狱生活》！全员穿囚衣被捆双手，然后乖乖地坐著...

《The Penthouse 2》剧里全员反派，各个狠心，但戏外的他们却意外的呆萌。

《The Penthouse 2》正式落幕，大家看9个主角里7个人入狱的场景之后是不是惊得说不出话来了？ 别看法庭上的气氛剑拔弩张，一群人完全不知悔改，其实拍摄这场戏时的片场看了之后真的很想笑。

朱丹泰（严基俊 饰）、千瑞璡（金素妍 饰）、河尹哲（尹钟焄 饰）、吴允熙（柳真 饰）、李奎镇（奉太奎 饰）和高尚雅（尹周熙 饰）穿著囚服、 双手被捆地坐在片场等待拍摄，虽然戏里的他们一个比一个嚣张，嗓音一个比一个大，但照片里的几人安安静静地坐在那里，看不出任何张狂的气焰。柳真和严基俊被捆住了还不忘看手机，金素妍和尹珠熙则闭目养神，尹钟焄或翘著二郎腿，或傻傻地驼背坐著，画面实在太搞笑了，这群反派怎么越看越可爱？？



아 씨발 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ존나귀여워 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OYrJhMmd75 — 펜트하우스광 (@Hhouse_) March 29, 2021

观众和网民看得哈哈大笑，还留言写道：「秀莲和罗根李去哪里了」、「现在是《机智的监狱生活》吗」、「第3季是要写逃狱的故事吗」等。

也许是大家很少在戏里有穿囚衣的经历，演员们也纷纷拿出了手机自拍。

此外，《The Penthouse 3》将於6月开播，并从每周播出两集改为每周播出一集。

「图：twitter@Hhouse_、IG@eugene810303、@sysysy1102、SBS《The Penthouse 2》」

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