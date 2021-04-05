不得不佩服金順玉大神！觀眾扒出《The Penthouse 2》囚衣號碼的含義，居然是「斯特朗密碼」！

《The Penthouse 2》落幕，觀眾們看完之後又變身福爾摩斯摳細節了。

能讓9個主要角色中的7個人集體入獄也只有大神金順玉編劇了，除了沈秀蓮（李智雅 飾）、羅根李（朴殷碩 飾）之外，千瑞璡（金素妍 飾）、吳允熙（柳 飾）、姜瑪莉（申恩慶 飾）、高尚雅（尹珠熙 飾）、朱丹泰（嚴基俊 飾）、河尹哲（尹鐘焄 飾）和李奎鎮（奉太奎 飾）集體入獄，被告席上滿滿當當坐了兩排，繼金順玉寫死主角之後，又一大狗血劇情誕生了。女人們穿著淺綠色的囚服，男人們穿著棕黃色的囚服，每個人的胸口都繡著不一樣的號碼，看得觀眾們再一次腦洞大開，紛紛深扒這些數字背後隱藏的含義。 有網友分析囚衣上的數字和斯特朗性格密碼有關，且預示著第3季的人設走向。



「斯特朗性格密碼」是18世紀末美國的神學家詹姆士斯特朗用數字標記舊約和新約詞根和原文的一種方式，只要知道數字的含義，即使不認識原文里的古文字也能知道相關意思。 根據「斯特朗密碼」顯示：

朱丹泰的「2528」：完全武裝、全身披掛

看似家庭、事業一帆風順朱丹泰在第2季中人財兩空，身敗名裂，預示著第3季中他即將全身武裝重磅回歸反擊。



吳允熙的「2607」：定罪

亦指「洗刷罪名」，吳允熙一開始被誤認為是殺害閔雪雅的兇手，第二季里的她開始贖罪，2607也許預示她新一季里將要展開全新的人生，是否會成為遭朱丹泰反擊的沈秀蓮和羅根李的助力呢？



河尹哲的「2358」：改善、改過遷善

第2季大結局里唯一深刻反省的人，因此觀眾們猜測第3季里他將站在吳允熙這一邊展現善良的一面。



千瑞璡的「2023」：供給、援助

千瑞璡最後到底會「支援」朱丹泰，還是會「援助」沈秀蓮呢？



李奎鎮的「1115」：埋骨之地

延伸為「處刑之地」，預示著完全不知悔改的李奎鎮哪怕在服刑之後依舊會被再次判刑，第3季里的他又會犯下什麼錯誤呢？



高尚雅的「5450」：自豪，傲慢，自負

高尚雅和丈夫李奎鎮一樣，似乎第3季里依舊不知反省。



姜瑪莉的「3952」：降臨、現存

第3季里的她是否一成不變呢？ 光看語義還真的很難預測啊。



看到解析的觀眾們也紛紛膜拜起金順玉，大讚「果然是大神級別」。 此外，《The Penthouse 3》將於6月開播。

「圖：SBS《The Penthouse 2》、SBS《The Penthouse 2》＠Viu.com 截圖」

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