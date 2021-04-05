兒童演員被要求裝作不認識 IU，卻在最後淚崩：可以不用演戲了吧~TAT

小編看影片時，彷彿感受到小演員的心情，跟著一起流淚了啦～！最喜歡的 IU 在眼前，還要裝作不認識，也太痛苦了吧！！！

近期「ODG」平台推出兒童演員與大明星們直接見面的影片，討論度越來越高，其中，經常認不出藝人是誰的小女孩敏書，這次剪了俐落的短髮，還被節目組要求，等等遇到任何人，都要裝作不認識對方。



敏書也乖巧的答應了，在此之前，節目組還特別專訪過，她提到自己最喜歡的藝人是 IU。



結果，一睜開眼，發現 IU 就坐在自己對面，但敏書也認真的演出自己並不認識對方的模樣，演技真的是非常好啊！



不過，當 IU 默默離開後，敏書整個人傻住接著又大笑，沒想到能夠遇到真人，對節目組說：「可以不用演戲了吧！？」而當 IU 再次出現，她忍不住大喊：「歐逆（姐姐）～」



其實 IU 早就知道敏書是她的粉絲，然後還稱讚她頭髮剪得很好看，但敏書還是忍不住情緒，接著開始大哭了起來（爆哭瞬間在 04:27），心情一定非常複雜吧！TAT



之後，敏書還收到了 IU 親簽的 CD，還在 IU 面前展現演技，詮釋 IU 主演《我的大叔》中，李至安對奶奶比手語說話的模樣（可快轉至 08:20），讓 IU 相當驚訝感動，之後，IU 則清唱了敏書喜歡的歌曲，彷彿開了一場專屬的小型演唱會，敏書一臉超幸福！



▼採訪片段：



*圖：odg@youtube

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞