不得不佩服金顺玉大神！观众扒出《The Penthouse 2》囚衣号码的含义，居然是「斯特朗密码」！

《The Penthouse 2》落幕，观众们看完之后又变身福尔摩斯抠细节了。

能让9个主要角色中的7个人集体入狱也只有大神金顺玉编剧了，除了沈秀莲（李智雅 饰）、罗根李（朴殷硕 饰）之外，千瑞璡（金素妍 饰）、吴允熙（柳 饰）、姜玛莉（申恩庆 饰）、高尚雅（尹珠熙 饰）、朱丹泰（严基俊 饰）、河尹哲（尹钟焄 饰）和李奎镇（奉太奎 饰）集体入狱，被告席上满满当当坐了两排，继金顺玉写死主角之后，又一大狗血剧情诞生了。女人们穿著浅绿色的囚服，男人们穿著棕黄色的囚服，每个人的胸口都绣著不一样的号码，看得观众们再一次脑洞大开，纷纷深扒这些数字背后隐藏的含义。 有网友分析囚衣上的数字和斯特朗性格密码有关，且预示著第3季的人设走向。



「斯特朗性格密码」是18世纪末美国的神学家詹姆士斯特朗用数字标记旧约和新约词根和原文的一种方式，只要知道数字的含义，即使不认识原文里的古文字也能知道相关意思。 根据「斯特朗密码」显示：

朱丹泰的「2528」：完全武装、全身披挂

看似家庭、事业一帆风顺朱丹泰在第2季中人财两空，身败名裂，预示著第3季中他即将全身武装重磅回归反击。



吴允熙的「2607」：定罪

亦指「洗刷罪名」，吴允熙一开始被误认为是杀害闵雪雅的凶手，第二季里的她开始赎罪，2607也许预示她新一季里将要展开全新的人生，是否会成为遭朱丹泰反击的沈秀莲和罗根李的助力呢？



河尹哲的「2358」：改善、改过迁善

第2季大结局里唯一深刻反省的人，因此观众们猜测第3季里他将站在吴允熙这一边展现善良的一面。



千瑞璡的「2023」：供给、援助

千瑞璡最后到底会「支援」朱丹泰，还是会「援助」沈秀莲呢？



李奎镇的「1115」：埋骨之地

延伸为「处刑之地」，预示著完全不知悔改的李奎镇哪怕在服刑之后依旧会被再次判刑，第3季里的他又会犯下什么错误呢？



高尚雅的「5450」：自豪，傲慢，自负

高尚雅和丈夫李奎镇一样，似乎第3季里依旧不知反省。



姜玛莉的「3952」：降临、现存

第3季里的她是否一成不变呢？ 光看语义还真的很难预测啊。



看到解析的观众们也纷纷膜拜起金顺玉，大赞「果然是大神级别」。 此外，《The Penthouse 3》将於6月开播。

「图：SBS《The Penthouse 2》、SBS《The Penthouse 2》＠Viu.com 截图」

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