【K社韓文小百科】K-POP界的又一個詛咒：出道3年內火不了就會完蛋

不少韓飯都知道K-POP界的 「7年詛咒」，很多愛豆團往往出道7年就解散，其實K-POP界還有著一個詛咒叫做「出道3年內火不了就完了」。

雖然說「是金子總會發光」的，但縱觀每年推出大大小小愛豆團不下一百個的韓娛圈，有太多的團隊出道如同流星一般，轉瞬即逝，掀不起任何浪花。 3年的時間足夠新團打響自己的名號，積累人氣，過了3年還不紅的話，幾乎再無出頭之日，這也成了K-POP界的另一個「公式」。但總有那麼一些人或團隊打破了這種公式，出道3年內沒紅起來，卻在之後的某個恰當時期成為了大勢。

Brave Girls

最近最火爆的女團當屬Brave Girls，她們其實2011就出道了，近10年期間一直沒什麼人氣，直到今年一首4年前發行的《Rollin'》逆襲才迎來了團隊的巔峰，之後廣告、綜藝邀約不斷。

EXID

EXID被稱為「逆襲的icon」，2012年出道后一度因為缺乏人氣甚至陷入解散危機，直到有粉絲上傳了《上下UP DOWN》的飯拍影片，頓時讓EXID火遍韓國的大街小巷。

NU’EST

被稱為完顏團的NU'EST成員們，按理說要顏值有顏值，要唱功有唱功，要舞蹈實力有舞蹈實力，卻一直火不起來。 2012年出道的幾個男生最後因為選秀節目《Produce 101》打響了知名度，現在已經是K-POP界的中流砥柱了。

HYUKOH

別看HYUKOH現在被稱為實力派，但出道之後很長一段時間里都沒什麼人氣，後來因為上了《無限挑戰》，才讓更多的民眾知道他們的歌曲，這才逐漸走紅，到了現在只要HYUKOH出新曲，基本都能稱霸各大音樂榜單。

「圖：各團官方IG」

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