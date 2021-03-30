邕聖祐3年賺進73億，車銀優也有64億：刷新Fantagio最高紀錄！

根據Fantagio娛樂公司29日公開的證券申告書，從2018年到2020年，邕聖祐帶來的銷售額一共為73.08億韓元，ASTRO成員車銀優則是64.58億韓元。

其中，邕聖祐在這三年的銷售額依次是14.1億、31.25億、30.43億。 邕聖祐2017年作為11人限定男團Wanna One成員正式出道，2020年3月發行了首張SOLO專輯《LAYERS》，先後拍攝了兩部JTBC電視劇《18歲的瞬間》和《境遇之數》，均擔任男主角，還為電視劇演唱了OST，活動一直非常積極。



車銀優在這三年的銷售額依次是13.78億、25.04億、25.76億。 車銀優2015年作為男團ASTRO成員出道，每年都出演1部以上電視劇，去年為tvN漫改劇《女神降臨》擔任男主角之後更接到不少化妝品牌和運動品牌的代言。



此外，Fantagio最大收入來源其實是車銀優所屬的ASTRO，從2018年到2020年的銷售額依次是41.16億、64.23億、63.14億，以去年為基準在總銷售額中佔比例達到38%。

Fantagio這次報告書還公開了所屬藝人的合約狀況：ASTRO大部份成員的合約到2023年2月到期，車銀優的合約到2024年8月，女團Weki Meki的合約到2024年8月，也就是從出道日開始7年。 目前Fantagio旗下藝人一共31名，未來一年之內沒有即將到期的合約。

（封圖：Fantagio）

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