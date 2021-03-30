IU新歌《Coin》氣勢太帥！獨特RAP外，FanCam全景男舞者口罩舞姿超加分～

衝著這個封面！IU 的帥美已經超越性別了！！！這次 live 舞台，原版看 IU，FanCam 全景看男舞者也非常享受。（請欣賞什麼叫做一人女團）

超人氣 solo 歌手 IU 這次以雙主打回歸，多樣風格的挑戰，可以說是不分男女粉絲全部都可能被她給吸引。

而在其中一首主打歌《Coin》的舞台上，主要是以帥氣又玩性的姿態擄獲粉絲們的心。

▼其中，在《Show! 音樂中心》回歸的舞台上，滿滿三分鐘多的時間，就是欣賞 IU 耍帥無誤，此外中間出現的 RAP（01:09）也是 IU 專屬 style，精準的舞蹈動作，再次領略她的舞蹈實力。



網友留言：「不敢相信美麗和帥氣可以同時並存在一個人身上」、「說IU只能創作出少女音樂的人被打臉了」、「總之就是完美」、「IU還說自己跳舞有肢體障礙，我都懷疑人生了」、「又美又帥，再次被IU給迷住」、「這就是一人女團吧，什麼都擁有了，全領域的擔當。」

▼全景的 FanCam 中，男舞者們也和 IU 默契十足，戴著口罩帥氣度大幅提升，尤其是舞蹈動作，可以說是相當迷人有型。（官方影片封面超會選的）



▼此外，也可以欣賞 IU 單獨鏡頭的 FanCam 哦：



▼《Coin》的另一場全景 FanCam，IU 根本就是中古世紀的女領主！！！《人氣歌謠》節目。



IU 真的是...過份迷人的天才！！！

*圖：MBCkpop@youtube

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