[有雷]《黑道律師文森佐》又飄基情？宋仲基抱抱大放送！女生抱十秒說無感，男生卻抱到腿軟跪地！（EP11）

[有雷]《黑道律師文森佐》再度上演正邪對決戲碼，Babel張俊宇（玉澤演飾）直接讓文森佐（宋仲基飾）被上銬帶走！想不到這位粉絲現身營救，化解了文森佐必須被羈押的危機，並且更成為文森佐日後的重要情報來源！



照片：tvN

在本集的開始編劇又開始幽默了起來，從黃金廣場居民們討論的內容，竟然不離香港電影，果真編劇受其影響之深，而大家也討論起誰的功夫才是第一把交椅呢？是裁縫大叔還是當鋪老闆？又或者還有未出手的高手呢？



照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

大家所關注的Love Line從上一集隧道中的相擁之後，是否應該要有所推進？洪車英（全汝彬飾）與文森佐深夜對飲，想確認自己的心意，於是要求「10秒抱抱測驗」，超近距離連文森佐似乎都開始動搖，露出了微笑，想不到洪車英卻說無感，暫時中止了大家後續的想像。



照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

編劇也大玩雙關語，刻意安排了所有居民一起玩「黑手黨遊戲」的場面，文森佐更在遊戲中扮演著「黑手黨」這個身分，此時正好遇上地檢署前來以「黑手黨」名義逮捕文森佐，引發在場居民還出面幫他反駁，說一切只是遊戲，他並不是真正的黑手黨……但關於他的過往，也隨之漸漸浮上檯面……



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而一直潛伏在黃金廣場的義大利餐廳，逐漸因為文森佐的行動而愛上他的情報局組長安基碩，竟然成了本集的大功臣，當他在文森佐面前以真實身分登場時，慢動作走秀真的是太帥氣了！他也趁機要求加入文森佐團隊，並且還要求「給我抱抱」，文森佐改為握手時他超失望的神情，像極了粉絲向偶像要求合照被拒絕的樣子，後來只好自己撲上去！讓文森佐措手不及只好托住對方的……沒想到繼第八集之後再度上演「基」情畫面。



照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

不過本集結尾，文森佐來到了張俊宇家中與他正面對決，雖然拿槍要脅他在面前下跪，瘋癲的Babel會長又會做出什麼令人意外的舉動？



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首圖照片：tvN

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