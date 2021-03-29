[有雷]《黑道律师文森佐》又飘基情？宋仲基抱抱大放送！女生抱十秒说无感，男生却抱到腿软跪地！（EP11）

[有雷]《黑道律师文森佐》再度上演正邪对决戏码，Babel张俊宇（玉泽演饰）直接让文森佐（宋仲基饰）被上铐带走！想不到这位粉丝现身营救，化解了文森佐必须被羁押的危机，并且更成为文森佐日后的重要情报来源！



照片：tvN

在本集的开始编剧又开始幽默了起来，从黄金广场居民们讨论的内容，竟然不离香港电影，果真编剧受其影响之深，而大家也讨论起谁的功夫才是第一把交椅呢？是裁缝大叔还是当铺老板？又或者还有未出手的高手呢？



照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

大家所关注的Love Line从上一集隧道中的相拥之后，是否应该要有所推进？洪车英（全汝彬饰）与文森佐深夜对饮，想确认自己的心意，於是要求「10秒抱抱测验」，超近距离连文森佐似乎都开始动摇，露出了微笑，想不到洪车英却说无感，暂时中止了大家后续的想像。



照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

编剧也大玩双关语，刻意安排了所有居民一起玩「黑手党游戏」的场面，文森佐更在游戏中扮演著「黑手党」这个身分，此时正好遇上地检署前来以「黑手党」名义逮捕文森佐，引发在场居民还出面帮他反驳，说一切只是游戏，他并不是真正的黑手党……但关於他的过往，也随之渐渐浮上台面……



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而一直潜伏在黄金广场的义大利餐厅，逐渐因为文森佐的行动而爱上他的情报局组长安基硕，竟然成了本集的大功臣，当他在文森佐面前以真实身分登场时，慢动作走秀真的是太帅气了！他也趁机要求加入文森佐团队，并且还要求「给我抱抱」，文森佐改为握手时他超失望的神情，像极了粉丝向偶像要求合照被拒绝的样子，后来只好自己扑上去！让文森佐措手不及只好托住对方的……没想到继第八集之后再度上演「基」情画面。



照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

不过本集结尾，文森佐来到了张俊宇家中与他正面对决，虽然拿枪要胁他在面前下跪，疯癫的Babel会长又会做出什么令人意外的举动？



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首图照片：tvN

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