丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也遭质疑扭曲史实，JTBC声明：「请不要对尚未公开的电视剧无差别指责」

昨(26)日SBS《朝鲜驱魔师》因改编历史被质疑「诋毁历史人物」惨遭停播，JTBC制作中的电视剧《雪滴花》也卷入了质疑声浪。

《雪滴花》（설강화；雪降花）以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然闯进女子宿舍的大学生「秀浩」（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗她的大学生「英初」（Jisoo 饰）之间的爱情故事。因为是人气女团BLACKPINK成员Jisoo的首部主演作品，再加上丁海寅、刘寅娜、张胜祖、尹世雅、金惠奫与郑釉珍等人组成的阵容，非常受大众关注与期待。



上述源自官方的介绍，乍看以为是讲述过去时代的校园爱情，但网路上早已流传著《雪滴花》其他版本的介绍，说明《雪滴花》改编自一名从北韩政治犯收容所逃亡的男子所写的日记，丁海寅演的角色是名武装间谍，在必须完成祖国吩咐的任务之下，仍与救活自己的女子陷入爱情，开展了悲剧命运。也有一说该角色是基督教徒，伪装成参与民主运动的学生，实际上是藏匿在大学宿舍的间谍。（相关贴文：‎终於透过新闻公开剧照，《雪滴花》的故事）

有网友整理了角色们可能对照的真实人物原型：丁海寅饰演的秀浩是80年代曾参与民主运动的前青瓦台秘书室长的任钟晳（임종석），在威权时代因违反国家安全法被捕入狱，而Jisoo饰演的英初是著名民主运动女性代表人物千英初（천영초）。另外张胜祖饰演的「江武」是名国家安全企划部特务，由於时空背景的关系，被认为是镇压民主运动的独裁政府左右手。由於以上种种推测，《雪滴花》「贬低民主运动」、「美化北韩间谍」、「美化独裁政权」等等争议甚嚣尘上，甚至有韩国媒体发布新闻写道：‎「如果真的播出的话，这是一部结束韩国民主主义的电视剧」。（相关贴文：《雪滴花》男女主角设定让人联想实际存在人物、JTBC的武装间谍是「任钟晳」）

JTBC於昨(26)日韩国时间晚间约11时发布声明：「《雪滴花》是一部以80年代军事政权为背景，讽刺南北对峙的情况下大选政局的黑色喜剧，是在风暴中牺牲的青春男女之间的爱情电视剧。随著未完成的剧情大纲被泄露到网路上后，被断章取义以特定文章为基础，各种指责接连不断，但都只是臆测而已。」

「特别是『北韩间谍主导民主化运动』、『将引领学生运动的特定人物反映到角色里』、『美化安企部』等，不仅与《雪滴花》的内容不同，而且与制作企画完全无关。JTBC明确表明目前持续的争议与《雪滴花》的内容及制作企画无关，同时希望各位不要对尚未公开的电视剧进行无差别的指责。」



声明一出，仍有网友表示不会买单，留言：「女主不就摆明叫『英初』吗？」、「民主运动和南北对立混杂在一起，本身就是贬低民主化运动和美化间谍的行为」、「怎么会把安企部的人形容成堂堂正正？」、「《朝鲜驱魔师》和《哲仁王后》都是这样玩文字游戏蒙混过关的」，也有网友主张应该要公开剧本详细说明，不该只是发发声明而已。（留言出自theqoo：‎JTBC：「《雪滴花》没有贬低民主化运动或美化间谍」）

（延伸阅读：‎因陷入扭曲历史、中国式道具争议！《朝鲜驱魔师》仅播出2集就被废止，SBS：「决定取消播出」）

（延伸阅读：‎爆笑古装剧《哲仁王后》收视虽高但争议不断，韩国与中国皆出现抵制声浪）

（封图：JTBC）

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