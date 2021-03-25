【有片】IU驚人的PPT實力！大學小組演講可能不想和她分在一組XD

【有片】IU驚人的PPT實力！大學小組演講可能不想和她分在一組XD

明星   2021年3月25日   星期四14:26   Tracy   33

國民精靈IU發佈個人第5張常規專輯《LILAC》，這次還精心準備了PPT來向粉絲闡述MV的設計。

IU通過YouTube頻道公開了相關影片，她變身娛樂經紀公司的職員「李知東」，站在眾人面前演講，為了配合主題還精心準備了PPT，希望大家能夠更直觀的了解內容。

只是IU做PPT的實力似乎不像唱功那麼好。 封面是五彩斑斕的色系堆加，「飄逸」的字體用了紅色，一股濃郁的土氣撲面而來。 接下來的正文裡，IU因為用了大字體而無法空格（韓文單詞和單詞間有明確的空格）。 華麗的背景和畫面缺乏美感，尤其是最後一張還放上了人偶，畫面淩亂到IU自己都看不清字體，哈哈哈哈！

華麗的色彩和各種各樣的字體羅列的PPT讓眾人看得忍不住笑容，IU還稱：「上大學期間有小組作業時我負責做PPT，這次做這個沒花多長時間。 」對自己的PPT實力非常自信。

然而看完YouTube影片的粉絲和網民並不這麼想，眾人留言調侃：「我要是和IU在一個小組，絕對不會讓她做PPT」、「PPT畫面閃瞎了我的眼睛，哈哈哈哈」、「本次YouTube的精彩點是因為PPT過於花裡胡哨自己都看不清字的IU」、「我要是和她在一個小組，看到這種PPT一定會瘋掉」等。

「圖：YouTube@이지금」

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留言/評論
  • 李知銅最可愛啦🥰
    2小時前
  • 做PPT切記 不能太花俏 字不能太多 懂得重點在哪 分數才會高啊😂
    5小時前
  • IU的分身職員應該翻成"李知銅"會比較貼切喔~ 本名李知恩(이지은)的은，也有"銀"的意思 IU另個稱呼"李知金"(이지금)，也有"這一刻"的意思 拼音按順序打出來的英文就是"dlwlrma"，是她的歌也是IG帳號 所以公司社員이지동翻成李知銅會比較好~脈絡是相通的XDD
    3小時前
  • 她到底有什麼不會？
    1小時前
  • 能把PPT做成這樣也是種才能😂
    5小時前
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