【有片】IU驚人的PPT實力！大學小組演講可能不想和她分在一組XD

國民精靈IU發佈個人第5張常規專輯《LILAC》，這次還精心準備了PPT來向粉絲闡述MV的設計。

IU通過YouTube頻道公開了相關影片，她變身娛樂經紀公司的職員「李知東」，站在眾人面前演講，為了配合主題還精心準備了PPT，希望大家能夠更直觀的了解內容。

只是IU做PPT的實力似乎不像唱功那麼好。 封面是五彩斑斕的色系堆加，「飄逸」的字體用了紅色，一股濃郁的土氣撲面而來。 接下來的正文裡，IU因為用了大字體而無法空格（韓文單詞和單詞間有明確的空格）。 華麗的背景和畫面缺乏美感，尤其是最後一張還放上了人偶，畫面淩亂到IU自己都看不清字體，哈哈哈哈！



華麗的色彩和各種各樣的字體羅列的PPT讓眾人看得忍不住笑容，IU還稱：「上大學期間有小組作業時我負責做PPT，這次做這個沒花多長時間。 」對自己的PPT實力非常自信。



然而看完YouTube影片的粉絲和網民並不這麼想，眾人留言調侃：「我要是和IU在一個小組，絕對不會讓她做PPT」、「PPT畫面閃瞎了我的眼睛，哈哈哈哈」、「本次YouTube的精彩點是因為PPT過於花裡胡哨自己都看不清字的IU」、「我要是和她在一個小組，看到這種PPT一定會瘋掉」等。



「圖：YouTube@이지금」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞