[有雷] 韓式幽默《黑道律師文森佐》宋仲基這次代言地瓜？為什麼欺負他的鴿子被取名「印字機」？（EP9-10）

[有雷] 看了第9集的《黑道律師文森佐》實在令人痛心，許多文森佐的戰友們以及事件相關人紛紛犧牲了生命，也表示Babel集團大老闆玉澤演已經開始出招，打得文森佐（宋仲基飾）與洪車英（全汝彬飾）律師節節敗退，所以是相當「鬱悶」的一集。



照片:tvN

韓國人在這樣心情鬱悶，處處碰壁，事情老是沒有如預期進展的狀況下，通常會形容自己「就像在吃地瓜」一樣，於是在第9集中，宋仲基不斷出現了吃地瓜的畫面，除了洪車英與寺廟大師跟他一起吃著烤地瓜，就連與被害人家屬以及檢察官約在餐館吃飯，端上來的菜色也是「焗烤地瓜」與「拔絲地瓜」，讓洪車英與文森佐兩人眼睛瞪得大大的，不自覺拿起水來喝，還不忘提醒對面的檢察官吃地瓜要搭配一下水才行。







照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

甚至在第10集洪車英與文森佐又站在小攤前吃的烤地瓜，洪車英覺得喉嚨卡卡突然說：「真想來點汽水！」一旁的文森佐不太明白含意還說要去幫他買，小攤老闆竟然直接送上一瓶！其實在韓國「汽水」就是「地瓜」的反義詞，地瓜代表鬱悶以及事情不上不下的狀態，汽水就代表事情順利又暢快，所以後來洪車英解釋說「我不是那個意思…」所以這是標準韓式幽默，難怪從義大利回來的文森佐聽不懂囉！第10集裡文森佐三人組在直播後也坐在便利商店中喝著汽水，意味著事情發展順利，扳回一城。







照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

至於這一集與文森佐作對的鴿子又出現了，宋仲基指著窗外的鴿子罵，還說：「從今天起你的名字就叫「印字機」！」甚至這隻鴿子後來佔據了他的寢室還帶朋友來，宋仲基也大喊著他的名字「印字機（inzaghi）」，還在直播中還親自戴上面具化身成這隻鴿子。其實這名字在韓文中並不常使用，也並非中文字面意思，而是來自一位義大利足球選手的名字Inzaghi。







照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

Inzaghi是一對兄弟檔足球選手，這裡指的應該是哥哥Filippo Inzaghi，這位選手最著名的不是華麗的球技，而是總會選站在絕佳的位置，並且踢進球得分。宋仲基把鴿子取名這位選手，意思是指這隻鴿子非常會挑位置，總是來到他的窗前，不過這隻鴿子腳上似乎綁著一張藍色的紙條，聰明的文森佐不可能沒注意到，鴿子身上到底還有什麼秘密呢？比起這個，更擔心他們遲來的LoveLine啊〜



照片：tvN

首圖照片:tvN, tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

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