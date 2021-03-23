[有雷] 韩式幽默《黑道律师文森佐》宋仲基这次代言地瓜？为什么欺负他的鸽子被取名「印字机」？（EP9-10）

[有雷] 看了第9集的《黑道律师文森佐》实在令人痛心，许多文森佐的战友们以及事件相关人纷纷牺牲了生命，也表示Babel集团大老板玉泽演已经开始出招，打得文森佐（宋仲基饰）与洪车英（全汝彬饰）律师节节败退，所以是相当「郁闷」的一集。



照片:tvN

韩国人在这样心情郁闷，处处碰壁，事情老是没有如预期进展的状况下，通常会形容自己「就像在吃地瓜」一样，於是在第9集中，宋仲基不断出现了吃地瓜的画面，除了洪车英与寺庙大师跟他一起吃著烤地瓜，就连与被害人家属以及检察官约在餐馆吃饭，端上来的菜色也是「焗烤地瓜」与「拔丝地瓜」，让洪车英与文森佐两人眼睛瞪得大大的，不自觉拿起水来喝，还不忘提醒对面的检察官吃地瓜要搭配一下水才行。







照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

甚至在第10集洪车英与文森佐又站在小摊前吃的烤地瓜，洪车英觉得喉咙卡卡突然说：「真想来点汽水！」一旁的文森佐不太明白含意还说要去帮他买，小摊老板竟然直接送上一瓶！其实在韩国「汽水」就是「地瓜」的反义词，地瓜代表郁闷以及事情不上不下的状态，汽水就代表事情顺利又畅快，所以后来洪车英解释说「我不是那个意思…」所以这是标准韩式幽默，难怪从义大利回来的文森佐听不懂罗！第10集里文森佐三人组在直播后也坐在便利商店中喝著汽水，意味著事情发展顺利，扳回一城。







照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

至於这一集与文森佐作对的鸽子又出现了，宋仲基指著窗外的鸽子骂，还说：「从今天起你的名字就叫「印字机」！」甚至这只鸽子后来占据了他的寝室还带朋友来，宋仲基也大喊著他的名字「印字机（inzaghi）」，还在直播中还亲自戴上面具化身成这只鸽子。其实这名字在韩文中并不常使用，也并非中文字面意思，而是来自一位义大利足球选手的名字Inzaghi。







照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

Inzaghi是一对兄弟档足球选手，这里指的应该是哥哥Filippo Inzaghi，这位选手最著名的不是华丽的球技，而是总会选站在绝佳的位置，并且踢进球得分。宋仲基把鸽子取名这位选手，意思是指这只鸽子非常会挑位置，总是来到他的窗前，不过这只鸽子脚上似乎绑著一张蓝色的纸条，聪明的文森佐不可能没注意到，鸽子身上到底还有什么秘密呢？比起这个，更担心他们迟来的LoveLine啊〜



照片：tvN

首图照片:tvN, tvN《黑道律师文森佐》播出截图

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