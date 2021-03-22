[討論雷]《Sisyphus：the myth》謎樣的朴社長成東鎰…到底藏有什麼祕密？

[有雷]《Sisyphus：the myth》雖然已經進入劇情後半，不過因為時間軸的混亂，以及沒有起點的無限循環，讓觀眾們有點摸不著頭緒，其中亞洲超市的朴社長成東鎰，戲份不算太多但卻是一個謎樣人物，到底他是何許人也？

＃成東鎰對Downloader執著的理由是什麼？

劇情前半就介紹了成東鎰是「亞洲超市」的朴社長，也是讓未來的人偷渡來到現代的地下仲介，只要未來人付出相應的代價，朴社長就能幫忙他們不被管制局所抓到，但這些未來人只有5％成功留在現代的機率。但是朴社長卻沒有從這些人的身上得到大把鈔票，而且與管制局對立也不是很簡單的工作，就算被抓走也堅持告訴員工「不能關掉Downloader」，他在等待來自未來的某個人嗎？



＃每個月都固定匯300萬給「金珍熙」

朴社長每月例行公事就是要匯出300萬韓元給金珍熙，這金額比他超市員工月薪還高，這位「金珍熙」與他常常望向桌上的照片是否相關？不知道金珍熙與他是什麼樣的關聯？目前也引起觀眾們熱烈討論中。



＃拿走鑰匙的成東鎰，與主角曹承佑的關係將出現變化嗎？

朴社長處心積慮想要拿到曹承佑Uploader的設計圖，但打開保險箱之後很失望，他與韓泰術之間到底應該是什麼樣的關係？而且他從旁協助姜瑞海以及韓泰術，卻沒能從他們身上得到什麼，甚至還讓他被管制局抓走，但只要出現共同的目標，大家也是能夠一個鼻孔出氣，之後是否朴社長也將站在瑞海與泰術這邊？



《Sisyphus：the myth》將於周三周四晚間9點於JTBC播出。



照片:JTBC

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