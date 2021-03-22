[讨论雷]《Sisyphus：the myth》谜样的朴社长成东镒…到底藏有什么秘密？

[有雷]《Sisyphus：the myth》虽然已经进入剧情后半，不过因为时间轴的混乱，以及没有起点的无限循环，让观众们有点摸不著头绪，其中亚洲超市的朴社长成东镒，戏份不算太多但却是一个谜样人物，到底他是何许人也？

＃成东镒对Downloader执著的理由是什么？

剧情前半就介绍了成东镒是「亚洲超市」的朴社长，也是让未来的人偷渡来到现代的地下仲介，只要未来人付出相应的代价，朴社长就能帮忙他们不被管制局所抓到，但这些未来人只有5％成功留在现代的机率。但是朴社长却没有从这些人的身上得到大把钞票，而且与管制局对立也不是很简单的工作，就算被抓走也坚持告诉员工「不能关掉Downloader」，他在等待来自未来的某个人吗？



＃每个月都固定汇300万给「金珍熙」

朴社长每月例行公事就是要汇出300万韩元给金珍熙，这金额比他超市员工月薪还高，这位「金珍熙」与他常常望向桌上的照片是否相关？不知道金珍熙与他是什么样的关联？目前也引起观众们热烈讨论中。



＃拿走钥匙的成东镒，与主角曹承佑的关系将出现变化吗？

朴社长处心积虑想要拿到曹承佑Uploader的设计图，但打开保险箱之后很失望，他与韩泰术之间到底应该是什么样的关系？而且他从旁协助姜瑞海以及韩泰术，却没能从他们身上得到什么，甚至还让他被管制局抓走，但只要出现共同的目标，大家也是能够一个鼻孔出气，之后是否朴社长也将站在瑞海与泰术这边？



《Sisyphus：the myth》将於周三周四晚间9点於JTBC播出。



照片:JTBC

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