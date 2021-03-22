少女時代俞利首次主演古裝劇，《打包袱－盜取命運》劇照被讚「超美」、「超適合」

Yuri俞利真的美炸～

MBN綜合編成頻道10週年特別企劃電視劇《打包袱－盜取命運》（另譯：綁匪－盜取命運），專門將人綁走打包的「巴宇」，不小心綁走翁主「秀景」之後，譜出的浪漫愛情故事。「打包袱」（보쌈）為某種風俗，指錯過適婚期的單身漢，會偷偷打包寡婦作為妻子。



巴宇由丁一宇一改高貴形象頹廢演出，秀景則是少女時代Yuri（俞利）。秀景是光海君與尹氏所生的翁主，和父親宿敵李爾瞻（李在勇 飾）的大兒子政治聯姻，但初夜還沒過便成了寡婦，後來意外被打包袱者巴宇綁走，一夕之間改變了命運。先前發布的劇照與預告中，俞利可能是遭逢喪事而著一身素白且淡妝，臉色黯淡，此次發布的劇照她則穿上宮女服飾，神情明顯開朗許多。相較於演過《擁抱太陽的月亮》、《獬豸》等等多部古裝劇的丁一宇，俞利可是首次主演古裝劇，她的造型相當引人矚目。

▼先前寡婦劇照



▼此次宮女劇照



近日韓國論壇Theqoo網友為她PO了一篇文 ‎〈比想像中更適合古裝的少女時代俞利〉‎引發大批網友熱議，留言高達500督多條，內容包括：「原以為會很洋氣，但韓服卻非常適合」、「很美麗、清純的感覺」、「哇，超美！」、「暈，沒想到如此很適合古裝劇」。特別的是，有網友提到很像前輩演員蔡時那，並且貼上2015年俞利與她的合照，其他網友大呼「以為是母女」。

▼蔡時那與俞利合照



《打包袱－盜取命運》將在5月播出，可看俞利飾演的翁主命運多麼曲折，一介翁主何成為寡婦又成宮女，甚至和綁匪萌生了感情。



（圖：MBN）

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