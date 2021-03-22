少女时代俞利首次主演古装剧，《打包袱－盗取命运》剧照被赞「超美」、「超适合」

Yuri俞利真的美炸～

MBN综合编成频道10周年特别企划电视剧《打包袱－盗取命运》（另译：绑匪－盗取命运），专门将人绑走打包的「巴宇」，不小心绑走翁主「秀景」之后，谱出的浪漫爱情故事。「打包袱」（보쌈）为某种风俗，指错过适婚期的单身汉，会偷偷打包寡妇作为妻子。



巴宇由丁一宇一改高贵形象颓废演出，秀景则是少女时代Yuri（俞利）。秀景是光海君与尹氏所生的翁主，和父亲宿敌李尔瞻（李在勇 饰）的大儿子政治联姻，但初夜还没过便成了寡妇，后来意外被打包袱者巴宇绑走，一夕之间改变了命运。先前发布的剧照与预告中，俞利可能是遭逢丧事而著一身素白且淡妆，脸色黯淡，此次发布的剧照她则穿上宫女服饰，神情明显开朗许多。相较於演过《拥抱太阳的月亮》、《獬豸》等等多部古装剧的丁一宇，俞利可是首次主演古装剧，她的造型相当引人瞩目。

▼先前寡妇剧照



▼此次宫女剧照



近日韩国论坛Theqoo网友为她PO了一篇文 ‎〈比想像中更适合古装的少女时代俞利〉‎引发大批网友热议，留言高达500督多条，内容包括：「原以为会很洋气，但韩服却非常适合」、「很美丽、清纯的感觉」、「哇，超美！」、「晕，没想到如此很适合古装剧」。特别的是，有网友提到很像前辈演员蔡时那，并且贴上2015年俞利与她的合照，其他网友大呼「以为是母女」。

▼蔡时那与俞利合照



《打包袱－盗取命运》将在5月播出，可看俞利饰演的翁主命运多么曲折，一介翁主何成为寡妇又成宫女，甚至和绑匪萌生了感情。



（图：MBN）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻