【有片】SM前視覺創意總監閔熙珍打造的HYBE公司大樓設計圖&全新企業識別

大家覺得BIG HIT，哦不對，HYBE的新大樓感覺如何呢？

最近閔熙珍在韓網的討論度蠻高，她曾在SM公司擔任視覺設計總監和登記理事，為SM打造了獨樹一幟的視覺風格，包括少女時代、SHinee、EXO、f（x）在內的很多經典專輯和MV概念設計，以及SM公司的CI，全都是出自閔熙珍之手。 CI是「企業識別（Corporate Identity）」的縮寫，包含企業專屬的標誌圖形和一系列配套設計。

2019年7月閔熙珍加入BIG HIT娛樂公司擔任CBO（品牌總監），昨天BIG HIT發佈了對於全新品牌HYBE的簡報，閔熙珍在其中公開了HYBE的CI和新公司大樓設計渲染圖。



HYBE的CI來源於五線譜，代表音樂是HYBE的基礎，強調「連接、擴張、關係」的價值;HYBE的強調色（accent color）是檸檬黃，體現HYBE娛樂進取、挑戰的精神。



房時赫表示，HYBE是各個領域的專業人員以水準方式共事的系統，是公司和公司、藝人和粉絲緊密相連的集合體，公司的內部空間也體現了這一意識。

HYBE新社屋分為3大區域，分別容納娛樂相關特殊設施、辦公空間、福利空間。



1層是入口及大廳：



2層到6層是製作音樂和內容的娛樂相關特殊設施空間，包括舞蹈練習室、影片剪輯室、休息區、衣帽間：



7層是大型資料倉庫：



8層到16層是辦公空間，各個區域可以根據需要隨時調整大小：



還有圖書館、健身房等等：



19層是以溝通為主的共用辦公空間，內有專屬咖啡廳，外有露臺花園：



很多韓國網友對新社屋的設計給予好評，而且看起來似乎花了不少錢：



（圖：YouTube@Big Hit Labels）

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