【有片】SM前视觉创意总监闵熙珍打造的HYBE公司大楼设计图&全新企业识别

大家觉得BIG HIT，哦不对，HYBE的新大楼感觉如何呢？

最近闵熙珍在韩网的讨论度蛮高，她曾在SM公司担任视觉设计总监和登记理事，为SM打造了独树一帜的视觉风格，包括少女时代、SHinee、EXO、f（x）在内的很多经典专辑和MV概念设计，以及SM公司的CI，全都是出自闵熙珍之手。 CI是「企业识别（Corporate Identity）」的缩写，包含企业专属的标志图形和一系列配套设计。

2019年7月闵熙珍加入BIG HIT娱乐公司担任CBO（品牌总监），昨天BIG HIT发布了对於全新品牌HYBE的简报，闵熙珍在其中公开了HYBE的CI和新公司大楼设计渲染图。



HYBE的CI来源於五线谱，代表音乐是HYBE的基础，强调「连接、扩张、关系」的价值;HYBE的强调色（accent color）是柠檬黄，体现HYBE娱乐进取、挑战的精神。



房时赫表示，HYBE是各个领域的专业人员以水准方式共事的系统，是公司和公司、艺人和粉丝紧密相连的集合体，公司的内部空间也体现了这一意识。

HYBE新社屋分为3大区域，分别容纳娱乐相关特殊设施、办公空间、福利空间。



1层是入口及大厅：



2层到6层是制作音乐和内容的娱乐相关特殊设施空间，包括舞蹈练习室、影片剪辑室、休息区、衣帽间：



7层是大型资料仓库：



8层到16层是办公空间，各个区域可以根据需要随时调整大小：



还有图书馆、健身房等等：



19层是以沟通为主的共用办公空间，内有专属咖啡厅，外有露台花园：



很多韩国网友对新社屋的设计给予好评，而且看起来似乎花了不少钱：



（图：YouTube@Big Hit Labels）

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