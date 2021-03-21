一個眼神就恐怖！歷代級演出精分反派的實力派演員，每一位演技都超強！

河正宇還因為角色太過可怕，而不小心嚇到過鄰居呢QQ

｜薛耿求

在電影《殺人者的記憶法》講述一位患有阿茲海默症的連續殺人犯，與另外一位刻意接近她女兒的殺人犯互相算計鬥智的故事，雖然記憶混亂但是身體表情的一舉一動，卻都能展現出非常精采的表演，而薛耿求更是將這個角色詮釋得很完美！



(圖片來源：電影《殺人者的記憶法》劇照)

｜河正宇

經典的犯罪電影《追擊者》中，河正宇飾演的精神殺人犯池英民，就是那種表面無害、一副若無其事的模樣，卻比誰下手都還要狠，更是把殺人當作是一種遊戲，而河正宇展現出來的每一個眼神，也都非常到位，就算下戲了還是給人一種很難以親近的感覺。



(圖片來源：電影《追擊者》劇照)

｜全鐘瑞

透過電影《燃燒烈愛》出道的全鐘瑞，全身都散發出神秘的氣息，這次更是因為在《聲命線索》精采的演出，讓人印象深刻，陰冷的氛圍看了都害怕，劇中與朴信惠的對戲中，更是有許多台詞都是她的即興發揮，更加的貼近角色一些！



(圖片來源：電影《聲命線索》劇照)



｜崔岷植

這部由兩大影帝李炳憲和崔岷植同台飆戲的電影《看見魔鬼》，不僅有變態般的大反派，還有許多得嚇人的畫面，更是第一部被列為19禁的商業驚悚電影，從頭到尾讓人感到的窒息感，連崔岷植自己都覺得很恐懼，也讓他決定再也部演出精神病患者了。



(圖片來源：電影《看見魔鬼》劇照)

(封圖來源：電影《聲命線索》劇照、電影《看見魔鬼》劇照)

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