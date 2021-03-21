宋仲基的人生角色似乎有點多！真的太難抉擇了～

演員一生都要拍很多戲，有的演員因為遇到適合自己的角色，成功塑造一個經典角色而一炮走紅。

最近以《黑道律師文森佐》而重回大眾視線的宋仲基驚豔了所有觀眾，他扮演了一個訓練有素、身手不凡的黑手黨形象，確切的說是義大利黑手黨老闆的法律顧問，每一次出場都耍帥耍酷，氣場十足。 作為男主角的他也是集集有耍帥，集集秀功夫。 而這部戲也收視率非常不錯，播前沒有過多的宣傳，卻在開播后收視率不斷攀升，不少人都說宋仲基又遇到了一個「人生角色」。



▲tvN《黑道律師文森佐》

其實算起來宋仲基也演了不少作品了，他出演的電視劇似乎每一部都是經典，這也讓粉絲和網友很傷腦筋，畢竟他塑造的「人生角色」太多，很難在其中挑出一個最具代表性的。

《善良的男人》姜馬陸

這是一部經典的狗血韓劇，集齊了車禍、失憶、類似絕症等多個狗血套路，卻依舊非常好看！為什麼呢？ 因為男主與眾不同，他為了喜歡的人去坐牢，出來之後為了自己的妹妹壞事做盡，同時具備高深的撩妹技術，不僅俘獲了女主的心，女觀眾也不可避免地深陷其中。 喜歡虐戀的小夥伴，一定要去看這部劇！怎麼會有姜馬陸這種又壞又腹黑卻又帶著純真之心的矛盾男人呢？



▲KBS2《善良的男人》

《太陽的後裔》柳時鎮

誰不知道柳大尉？ 當年的國民男神，每一個瞬間都讓人心動，柳時鎮=宋仲基！不少觀眾都表示無法再想想其他人去演柳時鎮，這就是對宋仲基最大的肯定！



▲KBS《太陽的後裔》

《狼少年》哲秀

宋仲基扮演的哲秀讓人看到了一幕幕清新撲面的初戀瞬間，呆萌且帥，當他善良單純的眼神望著順伊的時候，沒有被怨恨，沒有悲傷，只有默默地等待她的到來，宋仲基把一年萬年的感覺演得淋漓盡致。



▲電影《狼少年》

《成均館緋聞》具龍河

撩妹高手具龍河，穿著乖乖的衣服，就能把自己的美貌展露出來。 看似放蕩不羈，其實也有一顆細膩的心。 一個Wink不知道迷倒多少女生。



▲KBS2《成均館緋聞》

《樹大根深》李裪

和中年世宗韓石圭的經典對手戲，兩人扮演同一個角色，初生之犢毫不遜色。 這個鏡頭，幫這部戲拿下19.2%收視率，更被媒體稱為「宋仲基效應」，也幫助他拿下了2011年SBS演技大賞的PD賞。



▲SBS《樹大根深》

粉絲和網友太難了，到底哪個才是宋仲基的「人生角色」呢？

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