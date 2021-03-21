一个眼神就恐怖！历代级演出精分反派的实力派演员，每一位演技都超强！

河正宇还因为角色太过可怕，而不小心吓到过邻居呢QQ

｜薛耿求

在电影《杀人者的记忆法》讲述一位患有阿兹海默症的连续杀人犯，与另外一位刻意接近她女儿的杀人犯互相算计斗智的故事，虽然记忆混乱但是身体表情的一举一动，却都能展现出非常精采的表演，而薛耿求更是将这个角色诠释得很完美！



(图片来源：电影《杀人者的记忆法》剧照)

｜河正宇

经典的犯罪电影《追击者》中，河正宇饰演的精神杀人犯池英民，就是那种表面无害、一副若无其事的模样，却比谁下手都还要狠，更是把杀人当作是一种游戏，而河正宇展现出来的每一个眼神，也都非常到位，就算下戏了还是给人一种很难以亲近的感觉。



(图片来源：电影《追击者》剧照)

｜全钟瑞

透过电影《燃烧烈爱》出道的全钟瑞，全身都散发出神秘的气息，这次更是因为在《声命线索》精采的演出，让人印象深刻，阴冷的氛围看了都害怕，剧中与朴信惠的对戏中，更是有许多台词都是她的即兴发挥，更加的贴近角色一些！



(图片来源：电影《声命线索》剧照)



｜崔岷植

这部由两大影帝李炳宪和崔岷植同台飙戏的电影《看见魔鬼》，不仅有变态般的大反派，还有许多得吓人的画面，更是第一部被列为19禁的商业惊悚电影，从头到尾让人感到的窒息感，连崔岷植自己都觉得很恐惧，也让他决定再也部演出精神病患者了。



(图片来源：电影《看见魔鬼》剧照)

(封图来源：电影《声命线索》剧照、电影《看见魔鬼》剧照)

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