宋仲基的人生角色似乎有点多！真的太难抉择了～

演员一生都要拍很多戏，有的演员因为遇到适合自己的角色，成功塑造一个经典角色而一炮走红。

最近以《黑道律师文森佐》而重回大众视线的宋仲基惊艳了所有观众，他扮演了一个训练有素、身手不凡的黑手党形象，确切的说是义大利黑手党老板的法律顾问，每一次出场都耍帅耍酷，气场十足。 作为男主角的他也是集集有耍帅，集集秀功夫。 而这部戏也收视率非常不错，播前没有过多的宣传，却在开播后收视率不断攀升，不少人都说宋仲基又遇到了一个「人生角色」。



▲tvN《黑道律师文森佐》

其实算起来宋仲基也演了不少作品了，他出演的电视剧似乎每一部都是经典，这也让粉丝和网友很伤脑筋，毕竟他塑造的「人生角色」太多，很难在其中挑出一个最具代表性的。

《善良的男人》姜马陆

这是一部经典的狗血韩剧，集齐了车祸、失忆、类似绝症等多个狗血套路，却依旧非常好看！为什么呢？ 因为男主与众不同，他为了喜欢的人去坐牢，出来之后为了自己的妹妹坏事做尽，同时具备高深的撩妹技术，不仅俘获了女主的心，女观众也不可避免地深陷其中。 喜欢虐恋的小伙伴，一定要去看这部剧！怎么会有姜马陆这种又坏又腹黑却又带著纯真之心的矛盾男人呢？



▲KBS2《善良的男人》

《太阳的后裔》柳时镇

谁不知道柳大尉？ 当年的国民男神，每一个瞬间都让人心动，柳时镇=宋仲基！不少观众都表示无法再想想其他人去演柳时镇，这就是对宋仲基最大的肯定！



▲KBS《太阳的后裔》

《狼少年》哲秀

宋仲基扮演的哲秀让人看到了一幕幕清新扑面的初恋瞬间，呆萌且帅，当他善良单纯的眼神望著顺伊的时候，没有被怨恨，没有悲伤，只有默默地等待她的到来，宋仲基把一年万年的感觉演得淋漓尽致。



▲电影《狼少年》

《成均馆绯闻》具龙河

撩妹高手具龙河，穿著乖乖的衣服，就能把自己的美貌展露出来。 看似放荡不羁，其实也有一颗细腻的心。 一个Wink不知道迷倒多少女生。



▲KBS2《成均馆绯闻》

《树大根深》李裪

和中年世宗韩石圭的经典对手戏，两人扮演同一个角色，初生之犊毫不逊色。 这个镜头，帮这部戏拿下19.2%收视率，更被媒体称为「宋仲基效应」，也帮助他拿下了2011年SBS演技大赏的PD赏。



▲SBS《树大根深》

粉丝和网友太难了，到底哪个才是宋仲基的「人生角色」呢？

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