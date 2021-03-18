《黑道律師文森佐》宋仲基&金聖喆「男追男」親密互動，在花絮裡更好笑！XD

快來看看兩位直男是如何認真營業的，難以抵擋的越來越投入啊～。（大拇指 X3）全新的第8集定律！

tvN 熱門韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）第 8 集最令大家印象深刻的，就是特別客串的演員金聖喆了，他飾演新廣銀行長－黃敏誠，偏好男色卻又對他們進行施暴的惡劣男。



為了阻止巴別集團與新廣銀行簽約，宋仲基扮成Gay接近金聖喆，親親摟摟抱抱樣樣來，全新的韓劇第8集定律就這樣誕生了～。



兩人在馬場初相遇的戲份，身為前輩的宋仲基用暖暖包貼臉來親近一下彼此，金聖喆笑到不行：「我真的快瘋了啦！」不過，下一秒開拍後，又熟練曖昧的說出台詞：「粗魯地對待吧！非常粗魯的…。」不愧是專業的演員。（鼓掌）



▼可快轉到 02:48 觀看：



之後，兩人在酒吧裡談心的時候，金聖喆表示自己會慢慢做出肢體接觸，宋仲基大方地回應道：「按照你舒服（自在）的方式來吧。」接著十指緊扣，手不自覺得放到對方身上，雖然兩人嘴巴上抗拒，但身體還是很老實的…認真演了！XD



原來遊樂園約會的戰鬥裝，是洪車瑛（全汝彬 飾）幫忙精心挑選的。



搭乘遊樂園器材也不忘培養感情～！坐大腿是哪招？XD 另外，兩人排隊時意外親上的畫面，也被巧妙安排，這一幕真的太好笑了啦～！



這一集真的太有趣了，小編還忍不住重看了兩遍。

（圖源：tvN DRAMA＠youtube、FB）

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