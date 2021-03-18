《黑道律师文森佐》宋仲基&金圣喆「男追男」亲密互动，在花絮里更好笑！XD

快来看看两位直男是如何认真营业的，难以抵挡的越来越投入啊～。（大拇指 X3）全新的第8集定律！

tvN 热门韩剧《黑道律师文森佐》（Vincenzo）第 8 集最令大家印象深刻的，就是特别客串的演员金圣喆了，他饰演新广银行长－黄敏诚，偏好男色却又对他们进行施暴的恶劣男。



为了阻止巴别集团与新广银行签约，宋仲基扮成Gay接近金圣喆，亲亲搂搂抱抱样样来，全新的韩剧第8集定律就这样诞生了～。



两人在马场初相遇的戏份，身为前辈的宋仲基用暖暖包贴脸来亲近一下彼此，金圣喆笑到不行：「我真的快疯了啦！」不过，下一秒开拍后，又熟练暧昧的说出台词：「粗鲁地对待吧！非常粗鲁的…。」不愧是专业的演员。（鼓掌）



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之后，两人在酒吧里谈心的时候，金圣喆表示自己会慢慢做出肢体接触，宋仲基大方地回应道：「按照你舒服（自在）的方式来吧。」接著十指紧扣，手不自觉得放到对方身上，虽然两人嘴巴上抗拒，但身体还是很老实的…认真演了！XD



原来游乐园约会的战斗装，是洪车瑛（全汝彬 饰）帮忙精心挑选的。



搭乘游乐园器材也不忘培养感情～！坐大腿是哪招？XD 另外，两人排队时意外亲上的画面，也被巧妙安排，这一幕真的太好笑了啦～！



这一集真的太有趣了，小编还忍不住重看了两遍。

（图源：tvN DRAMA＠youtube、FB）

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