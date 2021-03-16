[有雷]《黑道律師文森佐》宋仲基的花美男魅力男女通吃！被撩的到底是金聖喆還是全汝彬？（EP8）

[有雷]《黑道律師文森佐》第八集再度衝出新高度，特別演出金聖喆這個角色演得太到位了～
照片:tvN
《黑道律師文森佐》BABEL集團與友像律師再出招，遊說業界審核最嚴苛的新光銀行銀行長來投資，以帶動市場氣氛，銀行長黃敏成（金聖喆飾）雖不情願但迫於現實還是必須同意。由於此人也與文森佐（宋仲基飾）的母親有關，洪車英（全汝彬飾）律師特別調查後發現了他的特別性向，決定派出花美男文森佐應戰。
照片:tvN播出截圖
騎著白馬的文森佐，不管是男是女都難以抗拒，加上幾杯黃湯下肚，成功地讓銀行長陷入柔情陷阱中，在一旁看著的洪車英是否也被撩到動心了呢？雖然文森佐一直很排斥這個花美男任務，不過還是依舊完美達成，這次他改變了髮型還穿著西裝以外的帥氣服裝，在遊樂園還被金聖喆突襲偷親了啦！對觀眾來說又是另一階段的養眼福利啊〜
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本集的男男戀也夠癡心，金聖喆更使出迷妹專用的應援招式「手機跑馬燈」，肉麻的字句全寫在手機上傳情，宋仲基也在最終簽約儀式時回敬一樣的方式，成功影響簽約。雖然最終由牽著柯基的女王代替銀行長兒子簽了合約，不過看見文森佐與洪車英兩人最終的勝利表情，下一集肯定扳回一城。
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