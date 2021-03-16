[有雷]《黑道律师文森佐》宋仲基的花美男魅力男女通吃！被撩的到底是金圣喆还是全汝彬？（EP8）

[有雷]《黑道律师文森佐》第八集再度冲出新高度，特别演出金圣喆这个角色演得太到位了～
照片:tvN
《黑道律师文森佐》BABEL集团与友像律师再出招，游说业界审核最严苛的新光银行银行长来投资，以带动市场气氛，银行长黄敏成（金圣喆饰）虽不情愿但迫於现实还是必须同意。由於此人也与文森佐（宋仲基饰）的母亲有关，洪车英（全汝彬饰）律师特别调查后发现了他的特别性向，决定派出花美男文森佐应战。
照片:tvN播出截图
骑著白马的文森佐，不管是男是女都难以抗拒，加上几杯黄汤下肚，成功地让银行长陷入柔情陷阱中，在一旁看著的洪车英是否也被撩到动心了呢？虽然文森佐一直很排斥这个花美男任务，不过还是依旧完美达成，这次他改变了发型还穿著西装以外的帅气服装，在游乐园还被金圣喆突袭偷亲了啦！对观众来说又是另一阶段的养眼福利啊〜
照片:tvN
照片:tvN播出截图
本集的男男恋也够痴心，金圣喆更使出迷妹专用的应援招式「手机跑马灯」，肉麻的字句全写在手机上传情，宋仲基也在最终签约仪式时回敬一样的方式，成功影响签约。虽然最终由牵著柯基的女王代替银行长儿子签了合约，不过看见文森佐与洪车英两人最终的胜利表情，下一集肯定扳回一城。
照片:tvN
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究