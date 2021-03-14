李棟旭&林秀晶全新浪漫電影《單身首爾》人物劇照&場景首次曝光！

除了人物造型外，還有網友神剪輯兩人的影片，一起來看看兩人絕佳的CP感吧～。

2021年即將推出的全新浪漫愛情電影《單身首爾》（Single in Seoul）公開了兩位主角的人物劇照，這是李棟旭短暫客串林秀晶主演的《請輸入檢索詞WWW》後，二度合作的新作，當時兩人曖昧不已的氛圍，讓許多粉絲都很期待兩人可以真正合作一部作品。



《單身首爾》講述享受著單身生活的人氣網紅講師－朴英浩（李棟旭 飾），與能力卓越的出版社主編－賢真（林秀晶 飾），一同製作有關單身生活書籍的浪漫愛情喜劇。



▼李棟旭飾演的「朴英浩」，SNS 上擁有30萬追蹤人數的人氣網紅，同時也是一名頂級講師，享受著單身生活。



▼林秀晶飾演的「周賢真」是出版社主編，朴英浩的大學後輩，最近正在撰寫《Single in Seoul》的系列作品。



從公開的劇照中，都能夠感受到首爾時尚的氛圍，場景也有許多優美的構圖，究竟這部電影中，會呈現出什麼樣的氛圍，二度合作的兩人，又會激發出什麼樣的火花呢？



▼網友將兩人的作品結合，成為一段虐心的愛情故事：可按此到youtube觀看。



（圖源：電影《單身首爾》@official）

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