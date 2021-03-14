都去了《花樣男子》台詞排練現場，最後還是落選的金秀賢！3年後遇到《來自星星的你》

雖然我們經常說某位明星是一夜成名，但實際上在走紅之前，他們有一段很久的蟄伏期，只是從未被我們看到而已。

金秀賢從《High Dream》、《擁抱太陽的月亮》開始被觀眾們熟知，憑藉《來自星星的你》中的外星人都教授火遍全亞洲，年紀輕輕就完全接得住女神全智賢的表演，顏值、演技全都在線，我們都以為他的成功是一蹴而就，實則他也有「演技黑歷史」。



▲KBS《Dream High》

大家記得那部讓李敏鎬登上韓流巔峰，躋身男神行列的《花樣男子》嗎？ 2009年拍攝的這部戲，金秀賢差點就出演了，他甚至還參加過台詞排練，但最終還是落選，原因是金秀賢和製片方意見不同意。 金秀賢需要一人分飾兩角，扮演向具俊表（李敏鎬 飾）復仇的李旼河以及男模河載。不知道是不是金秀賢所理解的角色和導演有分歧，台詞排練當時導演就告訴他不能那樣演，最後金秀賢就退出了劇組。 當時排練現場影片在Ment Japan播出，又傳回韓國，引起不少粉絲和網友的關注。



▲KBS《花樣男子》



▲NAVER BLOG(https://blog.naver.com/lucy570/120154214554)

機會總會眷顧有所準備的人，3年後的2011年金秀賢就在《Dream High》裡出演了有著絕對音感的天才少年宋森動，緊接著就是《懷抱太陽的月亮》和《來自星星的你》，成為了一顆閃耀的韓流巨星。



▲《來自星星的你》

到底什麼時候才能看到他出演新作品啊~~~



「圖：KBS《Dream High》、KBS《花樣男子》、SBS《來自星星的你》、IG@soohyun_k216」

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