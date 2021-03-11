《黑道律師文森佐》玉澤演威脅郭東延的氛圍太好，導演建議拍成KISS戲！

（雷）玉澤演專心投入，眼神炙熱，導演表示：「要是拍成 KISS 戲的話會更好。」郭東延：「WOW～嘿嘿～冷靜點。」糟糕，小編想看了！XD（澤演的肌肉在黑暗中更加耀眼啊）

tvN 熱門韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）漸入佳境，好評不斷，收視率也創下新高，其中，玉澤演飾演的男二也漸漸發光發熱，展現出隱藏的一面，原來他才是「巴別集團」真正的會長，本劇中魔王一般的存在。



（圖源：taec yeon ok@twitter）

「巴別集團」表面上由張韓瑞（郭東延 飾）出面，其實是張俊宇（玉澤演 飾）一手操控，兩人還是同父異母的兄弟，張俊宇掀開身份後，知道真相的人都對他自然產生了畏懼感。



（圖源：tvN DRAMA@FB）

▼最新一期的花絮中，開頭玉澤演露出上半身，給足了粉絲福利，還有一場戲是要壓制郭東延，讓他聽話，看著這一幕，導演不禁脫口而出：「要是拍成KISS戲的話會更好…。」玉澤演默默低頭（太聽話了吧XD），郭東延立刻轉頭：「WOW～嘿嘿～冷靜點。」慌忙之下脫口而出的美式反應，真的太好笑了～XDDD：





（圖源：tvN DRAMA@youtube）

第 5～6 集裡，也有許多有趣的花絮片段，每週都很期待呢！

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