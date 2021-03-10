【輕微劇雷】《The Penthouse 2》造型師偷偷爆料：「河尹哲這週還會被更多人罵」

上周河尹哲「黑化」已經讓不少人爆氣，想不到這週還會更甚？ ！

SBS電視劇《The Penthouse 2》上週六播出的第6集裡，河尹哲為了掩護自己女兒河恩星的罪行，選擇了背叛吳允熙和裴羅娜母女。



在這之前觀眾原本以為河尹哲雖然年輕時為了錢而拋棄吳允熙，但現在已經醒悟、與她重修舊好，沒想到卻被他狠狠擊中後腦勺，暗中使壞、包庇罪行真的太差勁了！



（圖：SBS《The Penthouse 2》劇照）

更沒想到的是，河尹哲造型師還爆料稱：這週的他將會更加惹人罵！

造型師前幾日在個人IG上PO出兩張河尹哲「黑化」后的照片，留言說：「今天的著裝都很漂亮，但是被罵得太厲害而遭到忽視了。」重點是hashtag的內容：「電視劇只是電視劇，演技很好的意思，暴風展開，下一週會更加亂套，尹鐘焄，河尹哲，希望大家不要太討厭他。」



（圖：SBS《The Penthouse 2》劇照）

第7集預告裡，已經離婚的河尹哲和千書真又依偎在一起，千書真的聲音說：「我們可以重新開始嗎？」吳允熙在門外看到這一幕，下一個鏡頭吳允熙舉起獎杯用力劃下去，伴隨著女人的尖叫聲，還有聽起來像河尹哲的聲音大喊：「不可以！」



（封圖：SBS《The Penthouse 2》劇照）

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