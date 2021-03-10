【轻微剧雷】《The Penthouse 2》造型师偷偷爆料：「河尹哲这周还会被更多人骂」

上周河尹哲「黑化」已经让不少人爆气，想不到这周还会更甚？ ！

SBS电视剧《The Penthouse 2》上周六播出的第6集里，河尹哲为了掩护自己女儿河恩星的罪行，选择了背叛吴允熙和裴罗娜母女。



在这之前观众原本以为河尹哲虽然年轻时为了钱而抛弃吴允熙，但现在已经醒悟、与她重修旧好，没想到却被他狠狠击中后脑勺，暗中使坏、包庇罪行真的太差劲了！



（图：SBS《The Penthouse 2》剧照）

更没想到的是，河尹哲造型师还爆料称：这周的他将会更加惹人骂！

造型师前几日在个人IG上PO出两张河尹哲「黑化」后的照片，留言说：「今天的著装都很漂亮，但是被骂得太厉害而遭到忽视了。」重点是hashtag的内容：「电视剧只是电视剧，演技很好的意思，暴风展开，下一周会更加乱套，尹钟焄，河尹哲，希望大家不要太讨厌他。」



（图：SBS《The Penthouse 2》剧照）

第7集预告里，已经离婚的河尹哲和千书真又依偎在一起，千书真的声音说：「我们可以重新开始吗？」吴允熙在门外看到这一幕，下一个镜头吴允熙举起奖杯用力划下去，伴随著女人的尖叫声，还有听起来像河尹哲的声音大喊：「不可以！」



（封图：SBS《The Penthouse 2》剧照）

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