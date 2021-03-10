允浩深夜聚餐违规接受调查，发布道歉文：「对不起，让信任我的人感到失望了」

首尔警察厅昨日表示，允浩涉嫌违反传染病预防管理法，正在对此立案调查。

据悉，允浩上月底在首尔江南区清潭洞某餐厅里一直停留到午夜，违反了目前韩国首都圈「保持社会距离第二阶段」的相关规定，即营业时间不得超过晚上10点。

SM公司昨晚就此发布声明，表示：「允浩最近在江南某餐厅和朋友聊天时超过了营业限制时间，接受了调查。 因为一瞬间的疏忽大意而让很多人失望，对此感到深深自责，正在反省。 公司也因为没能让所属艺人在个人时间都遵守防疫规则而感到歉疚。 」

随后，允浩也在个人IG上发布道歉文，全文如下：

大家好，我是允浩。

对不起。 让一直以来信任我、为我应援的人感到非常失望了。

对於每一个因为疫情而忍受辛苦、付出辛劳的医护人员，以及每一个正在度过疲惫生活的人都感到非常抱歉和歉疚。

和朋友聊天时没能遵守营业限制时间，对这样的自己感到非常羞愧和生气，我的错误行为也让很多人生气和伤心吧。

非常后悔没能多注意一些、做出了错误的行为，心里只有抱歉。

正在深刻反省违反防疫守则这件事，以后会更加严格地遵守防疫守则，每个瞬间都更加深刻地思考和行动。

再次真心表示歉意。

（图：SM）

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