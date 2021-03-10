3月22首播《像蝴蝶一樣飛》預告公開：看70歲朴仁煥＋23歲宋江的忘年師生情！

年輕小鮮肉芭蕾舞老師23歲的宋江，以及他的弟子高齡70歲的朴仁煥，這段超越年齡的特別師生情，將於tvN在3月22日即將首播的《像蝴蝶一樣飛》中呈現。

即將在3月22日首播的tvN新劇《像蝴蝶一樣飛》描述年齡已經高達70歲才開啟了芭蕾之路的德楚（朴仁煥飾）以及24歲正在夢想前徬徨的芭蕾舞男孩彩陸（宋江飾），兩人成為師生後會發展出什麼樣的成長故事？本劇也改編自網路上評分10分滿分的同名漫畫，令人期待。實際上朴仁煥也為了演出這個角色而接受了長達六個月以上的芭蕾基礎訓練，他坦言題材相當吸引他而決定演出。





朴仁煥在劇中飾演一位即使年事已高，但心靈深處卻滿懷芭蕾夢想的退休郵差德楚，宋江則是飾演一位比較晚學習芭蕾但卻擁有過人的才華，體會到生活現實面殘酷的青年彩陸，彩陸的生活艱辛又吃力，但當他遇上了七十歲的爺爺德楚，成為他的弟子兼經紀人，讓兩人的人生都出現了轉變。





最新公開的預告片中，可能是人生最後一次挑戰的朴仁煥，以及依舊對於現實猶豫不決的宋江，兩人之前從一開始的宋江的排斥到最後說「爺爺Fighting」關係逐漸轉變，以及語重心長的朴仁煥說「在死之前我也想飛一次」，展現出他對於芭蕾的強烈夢想。一個充滿信心迎接挑戰，一個則是頻頻跌跤遇上練習瓶頸，兩人交織的情感令人期待。《像蝴蝶一樣飛》3月22日即將首播。



照片：tvN

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