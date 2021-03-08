【有片】《The Penthouse》第二季開頭雕像們的變化：沈秀蓮的臉「碎了」，手中的劍也消失

一起來看第二季《The Penthouse》裡，編劇又通過片頭暗示了什麼內容呢？

《The Penthouse》第一季播出的時候就有觀眾發現片頭的雕塑其實暗示了角色的命運走向，而第二季的開頭又和第一季有些不同，一起來看：

第一季開頭三名女主角都有標記演員名字，第二季里李智雅的名字不見了！



（圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch）

第一季開頭沈秀蓮抱著小孩、眼角流下一滴淚，手裡握著看起來像劍柄的東西；第二季開頭劍柄和眼淚都不見了，而且她的雕像在特寫鏡頭中崩裂碎掉，是暗示秀蓮和秀蓮的復仇都沒有了嗎T^T



（圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch）

第一季開頭朱丹泰一個人騎著雄獅，河尹哲和李奎鎮在他腳下，第二季裡這兩人則是一左一右坐在他身邊：



（圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch）

高尚雅和姜瑪莉倒是沒變，仍然在仰視頂端：



（圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch）

這次給了羅根李清晰的特寫，他的手和劍都指向朱丹泰：



（圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch）

整體色調也發生改變，第一季金燦燦，第二季則加入了藍色和紅色的光線，氛圍更加陰暗、凝重：



圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）



圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）

第一季片頭：



第二季片頭：



雖然秀蓮的雕像破碎了，但是上周結尾又出現了一個和秀蓮長得一樣的人，只是她畫著煙燻妝、氣質和秀蓮完全不同，還主動給了朱丹泰一吻，在第7集預告里也有出現。 李智雅今天上午在IG上PO出劇照，留言介紹新角色名為「羅愛喬」，而維基百科也更新內容，表示羅愛喬是碩勛和碩京的親生母親，與秀蓮的外貌相同，後背紋有蝴蝶紋身，朱丹泰一直以為她在十多年前因敗血症死去，其實她倖存下來。



第7集預告裡，李智雅的聲音說：“你好，我是沈秀蓮。”隨後羅根李說：“那個女人知道朱丹泰的所有秘密。”



（封圖：SBS《The Penthouse》片頭截圖 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）

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