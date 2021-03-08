【有片】《The Penthouse》第二季开头雕像们的变化：沈秀莲的脸「碎了」，手中的剑也消失

一起来看第二季《The Penthouse》里，编剧又通过片头暗示了什么内容呢？

《The Penthouse》第一季播出的时候就有观众发现片头的雕塑其实暗示了角色的命运走向，而第二季的开头又和第一季有些不同，一起来看：

第一季开头三名女主角都有标记演员名字，第二季里李智雅的名字不见了！



（图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch）

第一季开头沈秀莲抱著小孩、眼角流下一滴泪，手里握著看起来像剑柄的东西；第二季开头剑柄和眼泪都不见了，而且她的雕像在特写镜头中崩裂碎掉，是暗示秀莲和秀莲的复仇都没有了吗T^T



（图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch）

第一季开头朱丹泰一个人骑著雄狮，河尹哲和李奎镇在他脚下，第二季里这两人则是一左一右坐在他身边：



（图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch）

高尚雅和姜玛莉倒是没变，仍然在仰视顶端：



（图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch）

这次给了罗根李清晰的特写，他的手和剑都指向朱丹泰：



（图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch）

整体色调也发生改变，第一季金灿灿，第二季则加入了蓝色和红色的光线，氛围更加阴暗、凝重：



图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）



图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）

第一季片头：



第二季片头：



虽然秀莲的雕像破碎了，但是上周结尾又出现了一个和秀莲长得一样的人，只是她画著烟熏妆、气质和秀莲完全不同，还主动给了朱丹泰一吻，在第7集预告里也有出现。 李智雅今天上午在IG上PO出剧照，留言介绍新角色名为「罗爱乔」，而维基百科也更新内容，表示罗爱乔是硕勋和硕京的亲生母亲，与秀莲的外貌相同，后背纹有蝴蝶纹身，朱丹泰一直以为她在十多年前因败血症死去，其实她幸存下来。



第7集预告里，李智雅的声音说：“你好，我是沈秀莲。”随后罗根李说：“那个女人知道朱丹泰的所有秘密。”



（封图：SBS《The Penthouse》片头截图 YouTube@SBS Catch、SBS NOW / SBS 공식 채널）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻