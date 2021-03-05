《機智露營生活》聽到要去露營的五人幫超興奮！下集預告：來自地獄的嘉賓，讓他們陷入混亂

《機智醫生生活》五人幫（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）的《機智露營生活》在昨日播出ep.0。

金大明和羅暎錫PD、申元浩PD一起直播時曾說過想要去露營（加上柳演錫也很喜歡），五人幫結束第二季第一次合奏後，他們去聚餐。一坐下彼此就先確認個人行程，柳演錫開始說明自己的計畫，其他人也被他說服，讓金大明都表示：「我有個合理的懷疑，你是不是和tvN聊好了吧？」



之後，柳演錫提出：「可能會特別冷，不行就只在那邊烤肉，再坐車回來。」鄭敬淏大喊：「哎呀～那怎麼行，那就直接抱川吃豬排不就行了，不能這樣！這樣不行！」柳演錫：「一定要在那邊睡一覺就對了？」曹政奭也說：「如果只是在那邊吃一頓回家，那我就不去了。」



申元浩PD在群組問：「我再確認一次，你們真的要去露營嗎？」其他人都表示當然要去，甚至在問要準備什麼，申元浩PD也回覆：「哈～真是一群精力旺盛又煩人的孩子們」。但大家都熱烈討論著，最後他還拜託他們適可而止 XD



接著他們開始準備東西（真的像在搬家啊～），並出發前往拍攝場地。預告中，他們開始使用裝備、煮了好吃的料理、吃、喝、玩遊戲，展開幸福的露營，這時...來自地獄的嘉賓（這個需要馬賽克嗎 XD）來了，讓99s陷入了混亂。





（圖：YouTube@채널 십오야）

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