《机智露营生活》听到要去露营的五人帮超兴奋！下集预告：来自地狱的嘉宾，让他们陷入混乱

《机智医生生活》五人帮（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）的《机智露营生活》在昨日播出ep.0。

金大明和罗暎锡PD、申元浩PD一起直播时曾说过想要去露营（加上柳演锡也很喜欢），五人帮结束第二季第一次合奏后，他们去聚餐。一坐下彼此就先确认个人行程，柳演锡开始说明自己的计画，其他人也被他说服，让金大明都表示：「我有个合理的怀疑，你是不是和tvN聊好了吧？」



之后，柳演锡提出：「可能会特别冷，不行就只在那边烤肉，再坐车回来。」郑敬淏大喊：「哎呀～那怎么行，那就直接抱川吃猪排不就行了，不能这样！这样不行！」柳演锡：「一定要在那边睡一觉就对了？」曹政奭也说：「如果只是在那边吃一顿回家，那我就不去了。」



申元浩PD在群组问：「我再确认一次，你们真的要去露营吗？」其他人都表示当然要去，甚至在问要准备什么，申元浩PD也回覆：「哈～真是一群精力旺盛又烦人的孩子们」。但大家都热烈讨论著，最后他还拜托他们适可而止 XD



接著他们开始准备东西（真的像在搬家啊～），并出发前往拍摄场地。预告中，他们开始使用装备、煮了好吃的料理、吃、喝、玩游戏，展开幸福的露营，这时...来自地狱的嘉宾（这个需要马赛克吗 XD）来了，让99s陷入了混乱。





（图：YouTube@채널 십오야）

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