时隔15年！人气漫画《宫》确定重新翻拍，网友：「如果要演这些角色的话，真的要好好选角」

2006年播出的电视剧《宫》，由尹恩惠、朱智勋、金桢勋、宋智孝主演。

改编自韩国漫画家朴素熙的同名漫画，假设大韩民国也像英国、日本一样为君主立宪制的背景之下所展开的故事。当年播出时，最高收视还超过27％，有著巨大人气，这部在小编心中是经典之一（有不少人也是吧？）。



（图：MBC《宫》）

负责《宫》的经纪公司最近和电视剧制作公司 Group8 签订翻拍《宫》的合约。Group8 制作过有名的电视剧有《对不起，我爱你》、《宫》、《幻想情侣》、《花样男子》、《我的ID是江南美人》等。最近，《宫》漫画也通过全彩网漫的方式在 Kakao Page 重新连载。



（图：재잠미디어）

消息一公开，让不少网友表示：「期待选颜值高一点的」、「裕珍啊...珍久啊...」、「希望快点出选角，想要看看谁演」、「徐康俊可以演律」、「《宫》的美术执导太厉害，肯定会被比较的」、「拜托 所炫...」、「比起演员选角，更担心美术服装」、「秀智采静、朴宝剑剑李律」、「那时候大家都是蹩脚演技，希望这次能有演技的演员们出演就好」、「如果要演这些角色的话，真的要好好选角」、「OST也超经典」、「希望能原封不动地引进美术组」等等。大家有心目中的人选吗？



（图：MBC《宫》）

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