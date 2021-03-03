BIGBANG G-Dragon背後墮落天使的真相！這個理由太搞笑了XD

男團BIGBANG隊長G-Dragon和女團BLACKPINK隊長Jennie戀情曝光，雖然已經時隔數日，但關於兩人的熱度依舊不減。

作為頂流中的頂流，但凡GD有新消息都會衝上熱搜榜，各大韓媒也不放過關於這位頂流愛豆的一切，就連不少舊聞都要拿出來說一說，再蹭一波流量熱度。 潮人GD，據說從頭到腳都有紋身，脖子後面還有一個非常明顯的超大紋身。 當他穿衣服的時候，這個紋身只能露出一部份，所以在多數情況之下，我們是看不到這個紋身的全部的，不過也有網友曬出了紋身的全景圖，脖子背後的圖案是其實是一個張開翅膀的裸男。



지드래곤 목 뒤의 날개 문신 pic.twitter.com/f3NeyzDcJQ — (@NewsongPlz) November 3, 2020

GD曾在某次採訪中提到過這個墮落天使紋身，他有一位非常喜歡的紋身師，在紐約的時候偶然聯繫到對方，於是懇請對方幫他紋身。當時GD的想法其實是要把自己紋在身上，但畫圖時他又不方便把衣服全脫了，於是就找經紀人代替，讓他擺好姿勢後拍了一張照片，因此GD脖子上的紋身其實就是那位經紀人啦。



▲YouTube@래곤이형

這也正是GD不得不把經紀人的「裸體」紋在自己身上的理由，得知真相的粉絲們全都拍掌大笑，畢竟紋身是要跟著GD一輩子的。另外，也有粉絲透露GD的這個紋身其實還有另一層含義，那就是GD是在告誡自己，遇到任何難事都不要輕易低頭。

「圖：twitter@NewsongPlz、IG@xxxibgdrgn、YouTube@래곤이형」

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