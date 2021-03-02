根本極與極！獨自搬出來生活的樂童音樂家兄妹，生活風格差超大！

非常感性的哥哥，居然覺得家只是個看夜景的地方XDD

擁有超強音樂實力的樂童音樂家兄妹倆，李燦赫和李秀賢不久前剛從家裡搬出來獨立，JTBC《獨立萬歲》中不只有新家從零到有的過程，而兩人不一樣的性格，更是充分了表現出極與極的生活習慣！

搬新家的首要事情就是要去超市買些生活用品與食物，第一次到超市買菜，只是三天的份量隨便一結帳的金額就花了十萬韓元（約台幣2700），讓妹妹秀賢忍不住露出擔心的神情，覺得這樣下去會把錢花光，而哥哥則是感受到了平常媽媽的辛苦～





而搬家後雖然非常的辛苦，不過燦赫卻是生活在自己的感性之中，在窗邊看風景時還會畫上愛心獻給自己，而且感嘆的說「與其說是家，不如是個能夠看美麗夜景的地方」，沉浸在滿是溫馨的氣氛裡。

不過妹妹則是身陷組裝家具的地獄裡，好不容易完成後，只淡淡吐露「原本以為獨立會很幸福，沒想到會這麼累…」，雖然一開始有著許多的不習慣，但是兩人都覺得這個新家非常的溫暖和開心！

(圖片來源：YT@JTBC Entertainment)

(封圖來源：IG@akmu_suhyun)

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