根本极与极！独自搬出来生活的乐童音乐家兄妹，生活风格差超大！

非常感性的哥哥，居然觉得家只是个看夜景的地方XDD

拥有超强音乐实力的乐童音乐家兄妹俩，李灿赫和李秀贤不久前刚从家里搬出来独立，JTBC《独立万岁》中不只有新家从零到有的过程，而两人不一样的性格，更是充分了表现出极与极的生活习惯！

搬新家的首要事情就是要去超市买些生活用品与食物，第一次到超市买菜，只是三天的份量随便一结帐的金额就花了十万韩元（约台币2700），让妹妹秀贤忍不住露出担心的神情，觉得这样下去会把钱花光，而哥哥则是感受到了平常妈妈的辛苦～





而搬家后虽然非常的辛苦，不过灿赫却是生活在自己的感性之中，在窗边看风景时还会画上爱心献给自己，而且感叹的说「与其说是家，不如是个能够看美丽夜景的地方」，沉浸在满是温馨的气氛里。

不过妹妹则是身陷组装家具的地狱里，好不容易完成后，只淡淡吐露「原本以为独立会很幸福，没想到会这么累…」，虽然一开始有著许多的不习惯，但是两人都觉得这个新家非常的温暖和开心！

(图片来源：YT@JTBC Entertainment)

(封图来源：IG@akmu_suhyun)

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