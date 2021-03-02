《The Penthouse 2》「旼赫」緊急道歉：全國的旼赫們，對不起了

《The Penthouse 2》火爆開播，收視率不斷攀升中。 Little Hera Club的李旼赫突然緊急道歉。

李泰彬扮演的李旼赫是李奎鎮（奉太奎 飾）和高尚雅（尹周熙 飾）的兒子，在赫拉宮殿富二代這個小群體中是個很不起眼的小存在，卻也是欺負、排擠其他人的主力之一。 第2季中，珍妮（陳智熙 飾）被富二代們排擠，被逼暴食，李旼赫就是主導者，對曾經的朋友絲毫不手下留情。



▲SBS《The Penthouse 2》

而最近韓國的娛樂圈和體壇頻繁爆出「校園暴力」事件，讓國民很是憤怒，此時播出相關的劇情，劇組也擔心觀眾看得不舒服。



▲《The Penthouse 2》@黃Viu煲劇平台截圖

隨著劇情的深入，李旼赫逐漸黑化變得更壞，看到李旼赫排擠珍妮，不少觀眾都表示震驚，難以相信看上去還算善良的李旼赫竟然也變了。 同時，「旼赫」這個名字在韓國很常見，於是李泰彬就通過個人IG道歉，稱：「向全國的旼赫們道歉」。 希望不要因為自己所演繹的角色的名字，讓同名的人遭到不公待遇。



▲IG@taevin.lee

「圖：SBS《The Penthouse2》、IG@taevin.lee」

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