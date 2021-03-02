《The Penthouse 2》「旼赫」紧急道歉：全国的旼赫们，对不起了

《The Penthouse 2》火爆开播，收视率不断攀升中。 Little Hera Club的李旼赫突然紧急道歉。

李泰彬扮演的李旼赫是李奎镇（奉太奎 饰）和高尚雅（尹周熙 饰）的儿子，在赫拉宫殿富二代这个小群体中是个很不起眼的小存在，却也是欺负、排挤其他人的主力之一。 第2季中，珍妮（陈智熙 饰）被富二代们排挤，被逼暴食，李旼赫就是主导者，对曾经的朋友丝毫不手下留情。



▲SBS《The Penthouse 2》

而最近韩国的娱乐圈和体坛频繁爆出「校园暴力」事件，让国民很是愤怒，此时播出相关的剧情，剧组也担心观众看得不舒服。



▲《The Penthouse 2》@黄Viu煲剧平台截图

随著剧情的深入，李旼赫逐渐黑化变得更坏，看到李旼赫排挤珍妮，不少观众都表示震惊，难以相信看上去还算善良的李旼赫竟然也变了。 同时，「旼赫」这个名字在韩国很常见，於是李泰彬就通过个人IG道歉，称：「向全国的旼赫们道歉」。 希望不要因为自己所演绎的角色的名字，让同名的人遭到不公待遇。



▲IG@taevin.lee

「图：SBS《The Penthouse2》、IG@taevin.lee」

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