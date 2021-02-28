躺著都賺！從朴軫永、GD、Zico到擁有最多歌曲版權的創作者，你一定聽過他的歌！

這些音樂版權費富翁們，就算一整年什麼都不做，也有上千萬的版費入袋呢！

｜朴軫永

曾在2011～2013年都獲得音樂著作權收入第一的JYP，不只創作本人的音樂外，更是為旗下的藝人打造過不少火熱歌曲，包括Wonder Girls的《Tell me》、2PM的《Heartbeat》、TWICE的《Feel special》等等，光是版權就有13億韓元之多。

｜G-Dragon

當然還有創作才子G-Dragon，除了BigBang的歌曲外，個人的專輯中，也大多都有參與作詞作曲，例如《Heartbreaker》、《Crayon》以及其他許多發表的熱門歌曲，更是2018年著作權大賞的獲獎者～

｜Zico

另外年均版權收入也有破億的創作者就是Zico，創作過的歌有收錄在Block B專輯內的《NanrinA》、《HER》等，個人專輯的《Any song》、《Artist》等，也幫許多的歌手創作歌曲，光是在音樂著作權協會登記的歌就超過150首。

｜姜孝元

如果沒聽過他的名字，那你一定也聽過他的歌，連續在2019到2021年都蟬聯第一的姜孝元，就是Big Hit娛樂的首席音樂製作人，從BTS的《Boy With Luv》、《Life Goes On》、《On》等都是他一手包辦的，從韓國紅到海外的高人氣歌曲，也讓他獲得多次的最佳製作人獎！



(圖片來源：Big Hit娛樂)

(封圖來源：IG@xxxibgdrgn、IG@woozico0914)

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